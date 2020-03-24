Где в Туле отключат электричество 25 марта
Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Оружейная, 29, 29-а, 31,
- ул. Шевченко, 17, 19, 21, 23, 38, 38-а, 40, 44, 46, 48, 50,
- ул. Щорса, 3-31 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Фурманова, 3-10, 3-а,
- ул. Станиславского, 55, 57, 65, 67,
- ул. Железняка, 1-20, 14-а, 16-а,
- ул. О. Кошевого, 18, 20, 22, 19,
- ул. Циолковского, 20, 22, 53,
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
- ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Кольцова, 2-е, 19,
- ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Луначарского, 134-а, 132-170 (чётн.),
- ул. Курковая, 9-б,
- ул. Ствольная, 4-36 (чётн.), 1-45 (нечётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а,
- ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Набережная Дрейера, 48-50,
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42,
- ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- ул. П. Морозова, 25,
- ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
- ул. 3-я Гостеевская, 6, 7,
- ул. 2-я Гостеевская, 11, 12,
- ул. П. Алексеева, 7-19, 23-49 (нечётн.), 12-28, 32-62 (чётн.),
- ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-62 (чётн.), 64-а, 57-а, 55-а, 68, 72,
- ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 28-а,
- ул. Чмутова, 84, 88,
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,
- 2-й Клинской пр-д,
- 4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- п. Рудаково: ул. Победы, 7-17,
- ул. Люлина, 8, 9,
- ул. Скуратовская, 97, 99, 101.
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