В Тульской области начальник почтового отделения присвоила почти 70 тысяч рублей
На протяжении полугода женщина систематически забирала деньги из выручки. На имущество обвиняемой наложен арест.
Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальницы почтового отделения, расположенного в поселке Славный Арсеньевского района. Она обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.
По версии следствия, с апреля по октябрь прошлого года женщина периодически забирала деньги из выручки почтового отделения и распоряжалась ими по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 68 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемой наложен арест, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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