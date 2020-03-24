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Дмитрий Миляев проинспектировал организацию дистанционной работы в молодежных центрах
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дмитрий Миляев проинспектировал организацию дистанционной работы в молодежных центрах

Глава администрации города заявил: «Молодые люди погружаются в цифровую среду независимо от обстоятельств, в которых мы находимся»﻿.

Дмитрий Миляев посетил несколько структурных подразделений молодежных центров «Родина» и «Спектр». В рабочей поездке главу администрации сопровождала заместитель начальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы Екатерина Чуракова.

Несмотря на отмену массовых мероприятий в связи с ведением режима повышенной готовности и соблюдением общих мер профилактики, работа с молодежью не прекращается. По каждому из актуальных направлений молодежной политики в Туле были оперативно разработаны проекты по удаленной работе с молодежью.

Основная их задача - организация свободного времени молодежи и его максимальная оптимизация в рамках самообразования, поддержания здорового образа жизни и культурного досуга.

Для молодежи в режиме онлайн организованы познавательные и развлекательные мероприятия.

В молодежном центре «Родина» главе администрации города показали, как проходят онлайн-занятия по немецкому языку в рамках проекта «Языковая среда». Молодые ребята могут бесплатно изучать иностранные языки в игровой форме в неформальной обстановке.

Организуют для туляков и вебинары по социальному проектированию.



Для молодежи в Туле разработали новый краудсорсинг-проект «Молоде?жныи? центр. Твоя версия». Он направлен на сбор обратной связи от ребят, которые посещают молодежные центры.

- Мы организовали этот проект для того, чтобы понять, что молодые люди хотели бы изменить в работе центров. Важно выслушать предложения, а потом учесть их при разработке общей концепции развития центров. Для того, чтобы предлагать что-то молодежи, мы должны знать, чего она хочет, - рассказала заместитель начальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы Екатерина Чуракова.

Проект стартует 25 марта. Опрос состоит из 4 блоков: услуги для молодежи, услуги для молодых семей, сервис и предложения. Проект планируют реализовать в несколько этапов: сбор информации, ее анализ, встречи с активными ребятами и обсуждение предложений, воплощение предложений.

Опрос продлится до конца апреля. Полученные данные обобщат с помощью экспертов молодежной политики, и в дальнейшем положат в основу концепции развития молодежных центров города Тула.



В ходе посещения молодёжного центра «Спектр» гостям представили обзор спортивных настольных игр. Среди них - Джакколо, Культбутто, Шафлборд, Новус и др. Сейчас в молодежном центре о каждой из них снимают видеоролики, которые выложат в отрытый доступ для популяризации активного отдыха.

Глава администрации познакомился с другими онлайн-проектами:

  • «#Здесь_спорт» - это подборка коротких видео-уроков для поддержания и восстановления спортивной формы;
  • видео-экскурсиями в рамках проекта «Непокоренный рубеж» - это серия виртуальных экскурсий по памятным местам города;
  • онлайн-версией интеллектуального турнира «Гениум» - формат турнира-квиза сохранился, только не командный, а индивидуальный.

Дмитрий Миляев оценил идеи тульских молодежных центров, ориентированные на дистанционное взаимодействие.
 

Дмитрий Миляев

- Появляются новые продукты, новые проекты. Если молодежь интересуется, значит, нам удается вовлечь ее и даже помочь, например, в профориентации. Конечно, очное общение ничто не заменит, но мы все живем в такое время, когда молодые люди погружаются в цифровую среду независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. Сегодняшняя обстановка того и требует. Губернатор Алексей Дюмин ставит задачу наращивать активность, усиливать дистанционные формы занятости и досуга для жителей области. И мы идем правильным курсом.


Кроме дистанционных проектов главе администрации рассказали о перспективных планах и запуске «Медиашколы». Там будут учить ребят по 3 направлениям: фото, видео и личный бренд, после снятия ограничительных мер.

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Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 1
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 2
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 3
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 4
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 5
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 6
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 7
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 8
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 9
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 10
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 11
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 12
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 13
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 14
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 15
Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 16
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Дмитрий Миляев посетил молодежные центры Тулы, Фото: 18
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вчера, в 22:15 0
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