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Врач тульского «Арсенала» о числе зараженных коронавирусом: «Цифры нужно умножать минимум на 100»
Фото из архива MySlo

Врач тульского «Арсенала» о числе зараженных коронавирусом: «Цифры нужно умножать минимум на 100»

По мнению Александра Резепова, статистика не учитывает пациентов, которые не сдали необходимые тесты.

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился с «Чемпионатом» своим мнением относительно коронавируса. От отметил, что у инфекции есть два вида передачи: воздушно-капельный и контактный:

«Чтобы избежать второго способа заражения, стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем! То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А ещё самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже – в нынешних условиях он может быть источником заражения.

Нынешние цифры – статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Официальные цифры нужно умножать минимум на 100. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживёт, вопрос лишь, с тобой или без тебя».

Сюжет: Коронавирус
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