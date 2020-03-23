Больше всех в Тульской области зарабатывают учёные, финансисты и металлурги

К такому выводу пришли специалисты РИА «Рейтинг». Они изучили зарплаты в различных регионах и отраслях.

Социологи определили, что самые высокие зарплаты в регионах России в 2019 году получали специалисты добывающей промышленности, финансового сектора и сферы интеллектуального труда.

На первом месте – добыча нефти и газа. На Сахалине специалисты в этой отрасли может зарабатывать около 368 тысяч рублей в месяц, а в Ямало-Ненецком автономном округе – порядка 150 тысяч.

В Москве больше всего денег приносят IT-технологии, работа в сфере финансов и оптовая торговля. Здесь можно заработать от 150 до 170 тысяч в месяц.

На первом месте самых высокооплачиваемых профессий Тульской области – научные разработки и исследования (66 тысяч рублей в месяц), затем следует финансовый сектор и производство металлоизделий (56 и 44 тысячи рублей соответственно).