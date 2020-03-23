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Житель Тульской области проявил преступный интерес к женским брюкам и двум джемперам
Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Житель Тульской области проявил преступный интерес к женским брюкам и двум джемперам

Кроме этого, преступник похитил две мужских футболки.

В минувший выходной в полицию поступило сообщение о краже из спортивного супермаркета на ул. Октябрьской. Как следовало из заявления, неизвестный мужчина похитил две мужские футболки, два женских джемпера и женские брюки.
 
«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен нигде не работающий ранее судимый 30-летний житель города Щекино. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, стражи порядка выясняют причиненный собственнику ущерб.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:11 +2
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