Житель Тульской области проявил преступный интерес к женским брюкам и двум джемперам

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Кроме этого, преступник похитил две мужских футболки.

В минувший выходной в полицию поступило сообщение о краже из спортивного супермаркета на ул. Октябрьской. Как следовало из заявления, неизвестный мужчина похитил две мужские футболки, два женских джемпера и женские брюки.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен нигде не работающий ранее судимый 30-летний житель города Щекино. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Кроме того, стражи порядка выясняют причиненный собственнику ущерб.