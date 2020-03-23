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Профсоюзная молодёжь Новомосковска готовит на весну несколько интересных проектов

Профсоюзная молодёжь Новомосковска готовит на весну несколько интересных проектов

Молодежный совет «Полипласт Новомосковска» принимает в их подготовке активное участие.

Энергия молодых работников, их творческий подход и заинтересованность в конечном результате в немалой степени способствуют поднятию престижа профсоюзного движения. Яркими представителями молодёжи Росхимпрофсоюза в нашем городе являются активисты Молодёжного совета ПО ООО «Полипласт Новомосковск».

В марте в Учебном центре компании «Полипласт Новомосковск» прошла необычная викторина «Мужское и женское», организованная молодёжным советом «Полипласта». Организаторы подобрали не очень сложные вопросы, но командам на протяжении 4-х туров пришлось серьёзно озадачиться, доказывая соперникам, что разбираются в вопросах, привычных представителям противоположного пола.

Мужская команда ломала голову, например, над тем, что измеряется в Денье, а женщины пытались понять, где находится крейцкопф.

После упорной борьбы и жарких дискуссий был выявлен победитель. Им стала вечная и крепкая дружба! Поэтому каждый получил призы от профкома и добрые пожелания. Как рассказывают участники викторины, интересно провести досуг и получить дозу новых знаний — это очень полезно для мозга.

Ещё зимой на «Полипласте» начали готовиться к юбилею Великой Победы. Не остались в стороне и молодые активисты. Члены Молодёжного совета провели акцию «Эстафета благодарности», посетив ветеранов Великой Отечественной войны — работников ООО «Оргсинтез» Самсонова Николая Петровича, Преображенского Юрия Анатольевича и Карпова Анатолия Сергеевича с подарками от профкома и руководства предприятия. Ветераны, в свою очередь, рассказали о своей жизни, об истории Новомосковска, о событиях Великой Отечественной войны и, конечно, сердечно поблагодарили за оказанное внимание. Николай Петрович рассказал молодёжи о сложностях военной службы сапёров. Юрий Анатольевич рассказал гостям о своём творческом увлечении — живописи, и показал свои картины. По задумке организаторов акции, рассказы ветеранов будут красочно оформлены и размещены в музее предприятия.

А в настоящее время активисты Молодёжного совета готовят план проведения ежегодного месячника по охране труда. Хоть сроки проведения месячника скорректированы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, тем не менее, план проведения по традиции включает множество мероприятий и в том числе и интеллектуальную викторину на знания правил охраны труда и промышленной безопасности. В прошлом году в викторине от «Полипласта» принимали участие представители профсоюзной молодёжи АО «НАК «Азот», ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», ООО «Новомосковский хлор», ООО «Новомосковск-ремстройсервис», ООО «Полипласт Новомосковск», ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» и НИ (ф) ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д. И. Менделеева». В этом году планируется расширить круг участников и пригласить еще больше команд.

По словам председателя профсоюзной организации «Полипласта» Татьяны Викторовны Шибановой, проведение таких мероприятий позволяет привлечь внимание молодёжи к проблемам в области охраны и безопасности труда, что особенно актуально для работников химической отрасли.

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