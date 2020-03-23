Массовое ДТП под Тулой: дальнобойщик был пьян

Фото УГИБДД по Тульской области и МЧС по Тульской области.

Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП, которое случилось в ночь на 22 марта на перекрестке Одоевского шоссе и поворота на Иншинский (189 км трассы М-2 «Крым»).

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом находился в состоянии алкогольного опьянения (1,146 мг/л).

Напомним, фура на светофоре «собрала» машины, стоящие на красный. В результате ДТП оказались повреждены Hyundai Н-1, Volkswagen Passat и Daewoo Nexia.

В аварии пострадали водитель автомобиля Hyundai и три его пассажира — молодые люди 1990, 1996 и 2000 годов рождения.

Обстоятельства происшествия выясняются.