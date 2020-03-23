новости
новости
Регистрация
В Туле рядом с мясновским аэродромом загорелся ангар – фоторепортаж

В Туле рядом с мясновским аэродромом загорелся ангар – фоторепортаж

Горит кровля на площади нескольких десятков квадратных метров.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 23 марта на улице Чмутова в Туле, неподалеку от аэродрома в Мясново, загорелась крыша старого ангара.

По словам местных, здание давно заброшено, сейчас внутри ангара можно найти только кучи старых шин.

По имеющейся на момент публикации новости информации, крыша горит на площади нескольких десятков квадратных метров. На месте работают два пожарных расчета, и им пока не удалось справиться с огнем.

Пострадавших нет.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Галерея
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 1
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 2
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 3
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 4
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 5
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 6
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 7
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 8
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 9
Пожар на ул. Чмутова, 23.03.20, Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
пожарангарулица Чмутовааэродром
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Профсоюзная молодёжь Новомосковска готовит на весну несколько интересных проектов
Профсоюзная молодёжь Новомосковска готовит на весну несколько интересных проектов
Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?
Как в условиях изоляции тулякам получить рецепты на льготные лекарства?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.