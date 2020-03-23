В Туле рядом с мясновским аэродромом загорелся ангар – фоторепортаж

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 23 марта на улице Чмутова в Туле, неподалеку от аэродрома в Мясново, загорелась крыша старого ангара.

По словам местных, здание давно заброшено, сейчас внутри ангара можно найти только кучи старых шин.

По имеющейся на момент публикации новости информации, крыша горит на площади нескольких десятков квадратных метров. На месте работают два пожарных расчета, и им пока не удалось справиться с огнем.

Пострадавших нет.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.