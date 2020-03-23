Туляк своровал из подъездов домов 24 велосипеда

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По версии следствия, подозреваемый промышлял кражами с февраля по сентябрь 2019 года.

В Туле направлено в суд уголовное дело в отношении серийного похитителя велосипедов. Мужчину обвиняют в 24 кражах, из которых две – с причинением значительного ущерба потерпевшим.

По версии следствия, преступления были совершены с февраля по сентябрь 2019 года. При похищениях злоумышленник перерезал велосипедные тросовые замки.

«Общий ущерб по уголовному делу составил более 397 тыс. рублей. В ходе следствия изъято имущество на сумму более 184 тыс. рублей. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Тулы.