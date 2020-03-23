Туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД

С начала года полицейские привлекли к ответственности за нетрезвую езду почти 1000 нарушителей.

В 2020 году сотрудниками тульской Госавтоинспекции выявлено 946 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 484 из них привлечены к ответственности за нетрезвое вождение, 382 – за отказ от медосвидетельствования. Ещё 80 водителей оказались рецидивистами.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Каждый житель региона может сообщить о достоверных фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками ведомства.

Телефон горячей линии: 32-38-38, номер для WhatsApp и Viber: 8(999)374-36-13.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При рецидиве нарушителю придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей, либо провести за решёткой до двух лет.