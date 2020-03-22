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С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница
Фото из архива Myslo.

С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница

Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ. Она не была за границей, но недавно участвовала в международных соревнованиях, которые проходили в России.

По информации областного минздрава, девочка с признаками респираторного заболевания сегодня поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы. 
 
Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России. Поэтому  у девочки взяты анализы на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме этого минздрав региона сейчас определяет круг контактных лиц и решает вопрос об их временной изоляции. Эти превентивные меры позволят предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.
 
«Рассчитываем на понимание родителей учеников, которые учатся с заболевшей девочкой в одном классе, и педагогов школы в связи с необходимостью оперативного  проведения осмотра, взятия анализов и временной изоляции, - отметил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. – Это вынужденные меры, которые необходимы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции».
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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