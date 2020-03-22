Фото из архива Myslo.
С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница
Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ. Она не была за границей, но недавно участвовала в международных соревнованиях, которые проходили в России.
По информации областного минздрава, девочка с признаками респираторного заболевания сегодня поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы.
Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России. Поэтому у девочки взяты анализы на коронавирусную инфекцию.
Кроме этого минздрав региона сейчас определяет круг контактных лиц и решает вопрос об их временной изоляции. Эти превентивные меры позволят предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.
«Рассчитываем на понимание родителей учеников, которые учатся с заболевшей девочкой в одном классе, и педагогов школы в связи с необходимостью оперативного проведения осмотра, взятия анализов и временной изоляции, - отметил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. – Это вынужденные меры, которые необходимы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции».
Тульское правительство: В регионе принимаются достаточные меры для недопущения распространения коронавируса
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