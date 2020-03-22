Матч с «Арсеналом» отменен, но болельщики «Спартака» все равно прибежали в Тулу
Как говорится, в городе был — выезд засчитан.
Отмена матча в Туле не стала препятствием для двух болельщиков московского Спартака — они добежали из Москвы до стадиона Арсенал.
Болельщики преодолели 205 километров за 3 дня. Об этом сообщаем телеграм-канал Ofnews. Как говорится, в городе был — выезд засчитан.
Сегодня, 22 марта, должен был состояться матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», однако все встречи турнира были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Из-за коронавируса российская Премьер-лига приостановлена минимум до 10 апреля.
Другие статьи по темам
Место