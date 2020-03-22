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Матч с «Арсеналом» отменен, но болельщики «Спартака» все равно прибежали в Тулу

Матч с «Арсеналом» отменен, но болельщики «Спартака» все равно прибежали в Тулу

Как говорится, в городе был — выезд засчитан.

Отмена матча в Туле не стала препятствием для двух болельщиков московского Спартака — они добежали из Москвы до стадиона Арсенал.

Болельщики преодолели 205 километров за 3 дня. Об этом сообщаем телеграм-канал Ofnews. Как говорится, в городе был — выезд засчитан.

Сегодня, 22 марта, должен был состояться матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак», однако все встречи турнира были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса российская Премьер-лига приостановлена минимум до 10 апреля.

 
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 21:02 +6
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