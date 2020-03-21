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Тулячка примет участие в реалити-шоу «Солдатки»
Фото телеканала ТНТ.

Тулячка примет участие в реалити-шоу «Солдатки»

Это первый проект, снятый в боевой воинской части.

Тулячка Елизавета Сергеева примет участие в реалити-шоу «Солдатки», которое запускает телеканал ТНТ совместно с Министерством обороны.

Двенадцать участниц столкнутся с новыми испытаниями, научатся военным дисциплинам и попытаются стать настоящим коллективом. Как сообщает телеканал, это первый проект, снятый в боевой воинской части.

Та девушка, которая дослужится «до дембеля», получит главный приз — ценную брошь в виде пятиконечной звезды.


Фото со страницы Елизаветы ВКонтакте.

Елизавета Сергеева — сноубордистка, ей 26 лет. С 21 года живет на горнолыжных курортах и работает инструктором по сноуборду. Окончила ТулГУ по специальности «социология». Лучшей чертой характера считает оптимизм, худшей называет лень.

Главная мечта Елизаветы — реализоваться в творчестве и бизнесе, стать известной как Джей Ло.

Проект на ТНТ стартует 29 марта.

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