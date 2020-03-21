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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев: «Платим легионерам по фиксированному курсу»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев: «Платим легионерам по фиксированному курсу»

Об этом клуб уже договорился с иностранными футболистами.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Премьер-министр РФ объявил о введении «налоговых каникул». Как это поможет клубу?

— Учитывая зарплаты наших иностранцев и скачок доллара, для нас сказочное решение.

— В некоторых клубах уже «заморозили курс» в контрактах легионеров. А вы планируете пойти на такие меры?

— А мы уже договорились, и всем платим по фиксированному курсу. Все они — нормальные люди и понимают, что это необходимо, ведь этот форс-мажор затронул весь мир, а не только Россию.

Также Гурам Аджоев отметил, что финансовые потери в клубе будут обсуждать в конце месяца.

— Ничего с этим не поделаешь — надо просто ждать, чаще мыть руки и соблюдать гигиену.

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Фотограф: Алексей Пирязев
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