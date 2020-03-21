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Много солнца и без осадков: Синоптики рассказали о погоде «миллион на миллион» в Центральной России

Много солнца и без осадков: Синоптики рассказали о погоде «миллион на миллион» в Центральной России

По прогнозам, метеорологическая весна у нас наступит уже 25 марта.

Как рассказали синоптики погодного центра «Фобос», на следующей неделе в Центральной России будет господствовать скандинавский антициклон. Благодаря ему в регион придет долгожданная весна.

Во второй части недели и до конца марта жителей ждет погода «миллион на миллион»: будет много солнца, осадки исключены, ветер поутихнет почти до штиля, показания барометров останутся на аномально высоком уровне.

В Туле по ночам еще будет морозно, а вот днем воздух будет прогреваться до +12°С.

По прогнозам синоптиков, апрель ожидается на 1−3° теплее нормы с количеством осадков, соответствующим данным метеостатистики.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:32 +3
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