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Туляк уговорил соседку взять кредиты на миллион рублей, забрал деньги и сбежал
Изображение Ulrike Mai с сайта Pixabay

Туляк уговорил соседку взять кредиты на миллион рублей, забрал деньги и сбежал

36-летняя женщина поверила, что мужчина ее не обманет.

В Донском Тульской области полиция разыскивает 26-летнего мошенника, который обманул свою соседку. Из заявления потерпевшей следует, что по просьбе мужчины она оформила на свое имя несколько кредитов на общую сумму в миллион рублей. Мужчина убедил женщину, что банки не дают ему кредиты, и поэтому она согласилась ему помочь.
 
«По предварительным данным, сосед пообещал жительнице Донского своевременно совершать платежи, заверив, что живёт рядом и никуда не скроется. В феврале женщина получила кредиты, передав денежные средства соседу в полное распоряжение. К моменту первого платежа она обнаружила, что тот длительное время не появляется в своей квартире и выяснить его местонахождение невозможно», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас сотрудники отдела МВД пытаются разыскать подозреваемого и проводят процессуальную проверку. В полиции просят граждан быть внимательными и не доверять просьбам о переводе денежных средств на неизвестные номера, предоставлении реквизитов банковских карт, а также быть осторожными при оформлении кредитов на свое имя по просьбе знакомых, соседей и других лиц.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:22 +6
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