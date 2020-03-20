Флюорограф в больнице в Каменском районе отремонтировали

В Каменском районе в филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И Козлова» отремонтировали и ввели в эксплуатацию флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, что оборудование с декабря 2019 года находилось в неисправном состоянии. Это выяснилось после прокурорской проверки. В адрес главного врача медицинского учреждения было внесено представление.