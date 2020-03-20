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Флюорограф в больнице в Каменском районе отремонтировали

Флюорограф в больнице в Каменском районе отремонтировали

Правда, для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

В Каменском районе в филиале № 1 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И Козлова» отремонтировали и ввели в эксплуатацию флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, что оборудование с декабря 2019 года находилось в неисправном состоянии. Это выяснилось после прокурорской проверки. В адрес главного врача медицинского учреждения было внесено представление.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:15 +2
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