В Туле запускается новый сервис доставки продуктов с полок магазинов – СберМаркет

В Туле запускается онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из супермаркетов — СберМаркет . В областном центре он начнет свою работу с 20 марта 2020 года. На начальном этапе доставлять продукты будут только из супермаркета METRO.

Устали от изнурительных походов по магазинам после работы? Надоело таскать тяжелые сумки? Или просто нет времени купить продукты? С этой проблемой вам поможет справиться сервис доставки продуктов с полок магазинов СберМаркет.

Для того, чтобы продукты появились у порога вашей квартиры, нужно зайти на сайт sbermarket.ru или в одноименное приложение. После этого — ввести адрес доставки, выбрать все необходимое из каталога и указать время, как будет удобно встретить курьера.

Специалисты СберМаркета станут вашими персональными помощниками. Товары будут отбирать специально обученные эксперты по продуктам. Они знают, как быстро найти свежие фрукты и овощи, проверить сроки годности и правильно упаковать заказ, соблюдая принципы товарного соседства. Продукты приедут к вам в таком виде, будто вы только что взяли их с прилавка.

В случае, если выбранный вами товар на полках магазина не соответствует стандартам качества (например, нарушена упаковка, незрелые/перезрелые фрукты или овощи, срок годности истек более чем на 60%), сборщик найдет замену из той же категории товаров в том же ценовом диапазоне и согласует замену товара с клиентом по телефону.

Когда и куда доставить продукты, решает клиент. Интервал ожидания заказа всего два часа.

В случае, если вы недовольны товаром, сервис вернет деньги в кратчайший срок (не более суток).