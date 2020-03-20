В Туле запускается новый сервис доставки продуктов с полок магазинов – СберМаркет
Устали от походов за продуктами? Оставьте эту работу специалистам СберМаркета.
Устали от изнурительных походов по магазинам после работы? Надоело таскать тяжелые сумки? Или просто нет времени купить продукты? С этой проблемой вам поможет справиться сервис доставки продуктов с полок магазинов СберМаркет.
Для того, чтобы продукты появились у порога вашей квартиры, нужно зайти на сайт sbermarket.ru или в одноименное приложение. После этого — ввести адрес доставки, выбрать все необходимое из каталога и указать время, как будет удобно встретить курьера.
Специалисты СберМаркета станут вашими персональными помощниками. Товары будут отбирать специально обученные эксперты по продуктам. Они знают, как быстро найти свежие фрукты и овощи, проверить сроки годности и правильно упаковать заказ, соблюдая принципы товарного соседства. Продукты приедут к вам в таком виде, будто вы только что взяли их с прилавка.
В случае, если выбранный вами товар на полках магазина не соответствует стандартам качества (например, нарушена упаковка, незрелые/перезрелые фрукты или овощи, срок годности истек более чем на 60%), сборщик найдет замену из той же категории товаров в том же ценовом диапазоне и согласует замену товара с клиентом по телефону.
Когда и куда доставить продукты, решает клиент. Интервал ожидания заказа всего два часа.
В случае, если вы недовольны товаром, сервис вернет деньги в кратчайший срок (не более суток).
Оплатить услугу можно либо картой после доставки, либо картой на сайте или в приложении. Важно: списание происходит только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае оплаты заказа при получении, вы можете проверить каждый товар и только после этого оплатить покупки. Для заказа доступно более 23 тыс. товаров. Среди них не только продукты, но и электроника, бытовая химия, товары для дома и дачи и многое другое.
Со СберМаркетом вы забудете про тяжелые сумки! Заказы доставляют прямо до двери — даже, если вы живете в доме без лифта. Сервис особенно понравится молодым мамам, у которых нет возможности ездить за покупками в гипермаркет с детьми, а также занятым людям, у которых нет 3−4 часов на покупку продуктов. Более того, СберМаркет позволяет экономить не только время, но и деньги: более 2000 товаров продаются по акции каждую неделю.
Экономьте свое время для чего-то более важного, чем поездка в гипермаркет. Заботы о покупке продуктов СберМаркет возьмет на себя.
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