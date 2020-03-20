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Движение на участке улицы М. Горького в Туле временно ограничат: трамвай изменит маршрут

Движение на участке улицы М. Горького в Туле временно ограничат: трамвай изменит маршрут

Ограничения вводятся в связи с проведением ремонта дорожного покрытия.

С 23 марта по 2 апреля с 22.00 до 05.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. М. Горького на участке от ул. Штыковой до ул. Заварной.

 

 

С 23 марта по 24 апреля с 22.00 до 05.00 будет ограничено движение трамвайного транспорта по ул. М. Горького.

На время вводимых ограничений движение трамваев маршрута № 12 «Пос. Менделеевский — ул. Штыковая» будет осуществляться по измененной схеме:

Пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — Чулковский мост и путепровод — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — пр. Ленина.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:55 0
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