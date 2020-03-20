В Тульской области разыскивают родственников красноармейца

Добровольцы московской поисковой группы «Неизвестный солдат» ищут родственников солдата Великой Отечественной войны. В группу обратилась жительница Тульской области Алефтина Сергина с просьбой помочь найти родственников солдата Василия Дмитриевича Золоткова.

Он родился 3 августа 1919 года в Тульской области в Ясногорском районе Тульской области в деревне Малахово.

Умер красноармеец 1 ноября 1943 года и похоронен на севере Финляндии, в местечке Инари.

Женщина рассказала, что местные жители ухаживают за могилой и несколько лет назад пытались разыскать родственников погибшего. Но их попытка не увенчалась успехом.

Если у вас есть какая-либо информация о родственниках погибшего, свяжитесь с поисковым отрядом «Неизвестный солдат».