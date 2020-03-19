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Спецназовцы тульского «Грифа» заняли второе место на чемпионате по стрельбе
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Спецназовцы тульского «Грифа» заняли второе место на чемпионате по стрельбе

В ведомственных соревнованиях приняли участие сотрудники спецподразделений ФСИН со всей страны.

Сборная ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области заняла второе место на открытом чемпионате ФСИН России по практической стрельбе. В соревнованиях приняли участие 36 команд из 24 регионов России.

Более 150 человек в течение трех дней соревновались в стрельбе из автомата и пистолета. Бойцы спецназа соревновались в выполнении двенадцати упражнений: освобождение заложников, прикрытие, эвакуация и оказание помощи раненым сотрудникам. Задания выполнялись в условиях, приближенных к экстремальным ситуациям.

Спецназовцы стреляли из автомата с одной руки, поражали мишени на различном расстоянии, на время собирали и разбирали оружие. В результате сотрудники ОСН «Гриф» УФСИН России по Тульской области заняли второе место, уступив «золото» нижегородским коллегам.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +4
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