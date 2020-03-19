В Тульской области почти на 15% сократилось число уличных преступлений

В январе-феврале текущего года в Тульской области зарегистрировано 2152 преступления – на 23 меньше, чем за тот же период 2019 года. На три процента снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

За два месяца правоохранительными органами выявлено 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 14,9 % уменьшилось количество уличных преступлений. На 57,1% снизилось число разбойных нападений (с 14 до 6), на 33,3% – грабежей (с 69 до 46), на 17,4% – мошеннических действий.

Раскрываемость повысилась на 7,5% и составила 65,3% от общего числа преступлений. 26 преступлений, зарегистрированных за два месяца текущего года, совершили несовершеннолетние. На 22,2 % снизилось число преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.