Минобороны РФ может передать Туле танк Т-34 из Лаоса

Фото из архива Myslo.

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе поддержал идею о передаче 30 танков Т-34, полученных Министерством обороны РФ из Лаоса, для парадов Победы и обновления музейных экспозиций в городах-героях.

- Безусловно, Т-34 — один из наиболее известных, знаковых и ярких символов Победы в Великой Отечественной войне. Замечательная идея. Попробуем ее реализовать, — отметил президент.