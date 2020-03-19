новости
новости
Регистрация
Минобороны РФ может передать Туле танк Т-34 из Лаоса
Фото из архива Myslo.

Минобороны РФ может передать Туле танк Т-34 из Лаоса

Такую идею озвучили активисты ОНФ.

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе поддержал идею о передаче 30 танков Т-34, полученных Министерством обороны РФ из Лаоса, для парадов Победы и обновления музейных экспозиций в городах-героях.

- Безусловно, Т-34 — один из наиболее известных, знаковых и ярких символов Победы в Великой Отечественной войне. Замечательная идея. Попробуем ее реализовать, — отметил президент.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:43 0
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Путин
Место
Тула
Прочее
города-героитанк Т-34президент Россиипарад победы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Рязанской в Туле пробка из-за ДТП с грузовиком
На ул. Рязанской в Туле пробка из-за ДТП с грузовиком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.