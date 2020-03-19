новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской в Туле пробка из-за ДТП с грузовиком
Фото предоставлено очевидцем

На ул. Рязанской в Туле пробка из-за ДТП с грузовиком

Автоавария произошла на повороте на ул. Овражную

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 18 марта на повороте с ул. Рязанской на ул. Овражную в Туле столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
 
 
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. Однако, из-за автоаварии образовалась пробка в направлении к Калужскому шоссе.
 
На момент публикации новости участники ДТП ожидали сотрудников ГИБДД.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДДПС
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минобороны РФ может передать Туле танк Т-34 из Лаоса
Минобороны РФ может передать Туле танк Т-34 из Лаоса
МЧС раскрыло подробности ЧП на НАК «Азот» в Новомосковске: погиб 46-летний слесарь
МЧС раскрыло подробности ЧП на НАК «Азот» в Новомосковске: погиб 46-летний слесарь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.