На ул. Рязанской в Туле пробка из-за ДТП с грузовиком

Фото предоставлено очевидцем

Автоавария произошла на повороте на ул. Овражную

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 18 марта на повороте с ул. Рязанской на ул. Овражную в Туле столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. Однако, из-за автоаварии образовалась пробка в направлении к Калужскому шоссе.

На момент публикации новости участники ДТП ожидали сотрудников ГИБДД.