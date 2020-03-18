Житель Тульской области снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью
Уголовное дело направлено в суд.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тульской области. Он обвиняется в нескольких статьях УК РФ*.
Как установлено в ходе следствия, в январе 2017 года обвиняемый, находясь у себя в квартире в Узловском районе, производил фотосъемку и видеосъемку своей несовершеннолетней дочери для изготовления и распространения порнографических материалов. Также мужчина совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера.
Извращенец хранил все материалы на своем компьютере и рассылал их в интернете.
На момент совершения преступлений девочке было около 3 лет.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.
Уголовное дело передано в суд.
*Мужчина обвиняется в п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов), п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет).
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