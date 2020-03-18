Житель Тульской области снимал порно со своей несовершеннолетней дочерью

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тульской области. Он обвиняется в нескольких статьях УК РФ*.

Как установлено в ходе следствия, в январе 2017 года обвиняемый, находясь у себя в квартире в Узловском районе, производил фотосъемку и видеосъемку своей несовершеннолетней дочери для изготовления и распространения порнографических материалов. Также мужчина совершал в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

Извращенец хранил все материалы на своем компьютере и рассылал их в интернете.

На момент совершения преступлений девочке было около 3 лет.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, под влиянием собранных следствием доказательств обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях.

Уголовное дело передано в суд.