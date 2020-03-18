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Тульские росгвардейцы задержали водителя без прав
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские росгвардейцы задержали водителя без прав

На машине нарушителя отсутствовали госномера, это показалось силовикам подозрительным.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области обратили внимание на отечественную «семёрку» без номеров.

Росгвардейцы остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Оказалось, мужчина ранее был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Правонарушителя передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:10 +1
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Тульская область

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