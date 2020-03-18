Жестокое убийство кассира в Узловой: вместо колонии преступника принудительно отправили лечиться

Фото автора и из соцсетей.

Житель Узловой Андрей Калинин, который в апреле прошлого года вошел с ножом в местный супермаркет и нанес кассиру более 20 ножевых ранений, не будет отбывать наказание в колонии.

Суд вынес решение, согласно которому к мужчине применены принудительные меры медицинского характера. Как правило, это означает госпитализацию, амбулаторное лечение или применение иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния.

Стоит отметить, что принудительные меры медицинского характера нельзя рассматривать как вид наказания. Ведь их основная цель — улучшение состояния здоровья больного и устранение опасности как для него самого, так и окружающих.

Напомним , преступление было совершено днем 29 апреля. Подойдя к сидевшей в кассе 37-летней Умиде Эгамуротовой, Андрей Калинин достал огромный кухонный нож и начал остервенело наносить женщине удары.

20 ударов ножом за 24 секунды. После этого преступник беспрепятственно вышел на улицу.

Личность нападавшего установили быстро. 34-летнего местного жителя Андрея Калинина многие знали. Его задержали в одном из садовых товариществ.

Соседи характеризовали его как неадекватного, вспыльчивого и злоупотребляющего алкоголем человека. Об Умиде (на наш манер ее называли Надей) отзывались только тепло. Она была в разводе и в одиночку растила троих детей. Андрей и Умида были соседями по лестничной площадке.