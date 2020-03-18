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Жестокое убийство кассира в Узловой: вместо колонии преступника принудительно отправили лечиться
В отношении мужчины применили принудительные меры медицинского характера.
Житель Узловой Андрей Калинин, который в апреле прошлого года вошел с ножом в местный супермаркет и нанес кассиру более 20 ножевых ранений, не будет отбывать наказание в колонии.
Суд вынес решение, согласно которому к мужчине применены принудительные меры медицинского характера. Как правило, это означает госпитализацию, амбулаторное лечение или применение иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния.
Стоит отметить, что принудительные меры медицинского характера нельзя рассматривать как вид наказания. Ведь их основная цель — улучшение состояния здоровья больного и устранение опасности как для него самого, так и окружающих.
Напомним, преступление было совершено днем 29 апреля. Подойдя к сидевшей в кассе 37-летней Умиде Эгамуротовой, Андрей Калинин достал огромный кухонный нож и начал остервенело наносить женщине удары.
20 ударов ножом за 24 секунды. После этого преступник беспрепятственновышел на улицу.
Личность нападавшего установили быстро. 34-летнего местного жителя Андрея Калинина многие знали. Его задержали в одном из садовых товариществ.
Соседи характеризовали его как неадекватного, вспыльчивого и злоупотребляющего алкоголем человека. Об Умиде (на наш манер ее называли Надей) отзывались только тепло. Она была в разводе и в одиночку растила троих детей. Андрей и Умида были соседями по лестничной площадке.
Соседи рассказали о длительном конфликте между Андреем и Умидой. Женщина не раз обращалась в полицию и другие инстанции из-за того, что Калинин оскорблял ее и угрожал. За год до убийства Умида обращалась в полицию: сосед избил ее ребенка. Калинина привлекали за это к административной ответственности.
В ходе одной из последних ссор Калинин повредил дверь квартиры Умиды чем-то тяжелым, разбил глазок. Соседи говорят, она на него в суд подала либо намеревалась это сделать в ближайшее время. Возможно, это разожгло конфликт еще больше.
...В ходе следствия Калинин признавал свою вину в убийстве Умиды, но не раскаялся.
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