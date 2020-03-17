Тульский центр «Эрмитаж» отменяет все мероприятия в связи с коронавирусом
Концерты, спектакли и другие мероприятия на территории Театрально-концертного центра в «Ликерке Лофт» отменены до 1 апреля.
Руководство «Эрмитажа» выполняет требования министерства культуры Тульской области:
— В связи с решением министерства
Таким образом, спектакль «Миллионерши», концерт струнного ансамбля El Classic, запланированные на 19 марта, и спектакль «Курица», запланированный на 21 марта, не состоятся.
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