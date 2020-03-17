новости
новости
Регистрация
Тульский центр «Эрмитаж» отменяет все мероприятия в связи с коронавирусом

Тульский центр «Эрмитаж» отменяет все мероприятия в связи с коронавирусом

Концерты, спектакли и другие мероприятия на территории Театрально-концертного центра в «Ликерке Лофт» отменены до 1 апреля.

Руководство «Эрмитажа» выполняет требования министерства культуры Тульской области:

— В связи с решением министерства культуры ТО тульский театр «Эрмитаж» отменяет все мероприятия с 17 марта по 1 апреля, — сообщает пресс-служба театрально-концертного центра «Эрмитаж».

Таким образом, спектакль «Миллионерши», концерт струнного ансамбля El Classic, запланированные на 19 марта, и спектакль «Курица», запланированный на 21 марта, не состоятся.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Настя Якушина
сегодня, в 16:22 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЛикерка Лофт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле трёхлетняя девочка отравилась угарным газом
В Туле трёхлетняя девочка отравилась угарным газом
18 марта в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
18 марта в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.