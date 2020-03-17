18 марта в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

18 марта на первом подъеме Песоченского водозабора будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 и до окончания работ в южной части Центрального, Советского, Привокзального округов Тулы, в Скуратовских поселках, в п. Косая Гора и п. Менделеевский вода будет подаваться с пониженным давлением.

Как сообщает «Тулагорводоканал», в д. Берники и Селиховое подача воды на время ремонтных работ будет прекращена.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.