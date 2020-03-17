Газовики просят использовать онлайн-сервисы из-за коронавируса

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Компании просят своих клиентов использовать дистанционные сервисы для связи со специалистами.

АО «Газпром газораспределение Тула» и ООО «Газпром межрегионгаз Тула» рекомендуют клиентам пользоваться дистанционными методами взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Большую часть вопросов, связанных с газификацией, техобслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа можно решить без посещения офисов.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций «Газпром газораспределение Тула» и «Газпром межрегионгаз Тула».

Заявки на газификацию можно подать через «Личный кабинет» абонента здесь или здесь. Также можно оплатить услуги, проверить историю платежей и передать показания за газ.

Заявки на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать направив электронное письмо на адреса электронной почты филиалов и участков, указанных на сайтах «Газпром газораспределение Тула» и «Газпром межрегионгаз Тула».

Кроме того, в Центре обслуживания клиентов АО «Газпром газораспределение Тула» работает бесплатный федеральный многоканальный номер: 8-800-600-8-004. Специалисты центра готовы оказать любую консультацию, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования.

Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Тула» по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Информацию о состоянии расчетов за газ можно узнать по телефонам абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании или в квитанциях на оплату газа. При необходимости можно задать вопрос на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Тула».