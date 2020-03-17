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Профилактика коронавируса: как избавиться от привычки трогать лицо
Фото: pixabay.com.

Профилактика коронавируса: как избавиться от привычки трогать лицо

Наша привычка в период пандемии оказалась совсем некстати. Говорим, что делать, чтобы избавиться от нее раз и навсегда.

Каждый человек в среднем неосознанно трогает лицо около двадцати раз в час. Медики предупреждают: от привычки нужно избавляться, особенно когда вокруг инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

Психолог Лариса Милова дает советы, как сделать это наиболее продуктивно и быстро:

Лариса Милова

  1. Не нужно ругать за эту привычку себя, детей и близких, это только усилит тревожное состояние. За день от привычки не избавиться, смиритесь.
  2. Если вы часто трогаете лицо руками, подумайте, с чем это может быть связано. Сухость кожи? Раздражение? Облегчите эти симптомы.

3. Постарайтесь включить осознанность своих действий. Попробуйте всё делать медленнее, замедляйтесь в движениях, речи, тогда осознавать и останавливать привычные действия станет чуть проще. Спойлер: получается это не у всех и тем более не сразу.

4. Женщинам можно попробовать наносить макияж. Количество прикосновений к лицу значительно сокращается.

5. Найдите предмет, который можете вертеть в руках. Это поможет переключиться и снять напряжение. Как вариант, держите в руках салфетку или платок — может сработать как напоминание.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Оксана Грудинина
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