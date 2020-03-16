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Кластер «Октава» приглашает туляков в Школу индустриального экскурсовода
На фото Айрат Багаутдинов.

Кластер «Октава» приглашает туляков в Школу индустриального экскурсовода

Участники курса научатся разрабатывать уникальные туристические маршруты и экскурсии.

Музей станка и кластер «Октава» открывают Школу индустриального экскурсовода. Курс стартует 28 марта и займёт около двух месяцев. В программу обучения входит установочный интенсив, скайп-консультации и подготовка итоговой презентации.

Вести курс будет Айрат Багаутдинов – историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера», руководитель Moscow Free Tour и Petersburg Free Tour. Он поможет составить авторские маршруты, а также научит ярко подавать информацию и взаимодействовать с аудиторией. 

Выпускники школы смогут разрабатывать собственные туристические маршруты и проводить действительно интересные и небанальные экскурсии для горожан и туристов Тулы.

Заявки принимаются до 25 марта. Курс рассчитан на 15 мест, предусмотрен конкурсный отбор. Анкету можно заполнить здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 0
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