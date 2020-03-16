Кластер «Октава» приглашает туляков в Школу индустриального экскурсовода

На фото Айрат Багаутдинов.

Музей станка и кластер «Октава» открывают Школу индустриального экскурсовода. Курс стартует 28 марта и займёт около двух месяцев. В программу обучения входит установочный интенсив, скайп-консультации и подготовка итоговой презентации.

Вести курс будет Айрат Багаутдинов – историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера», руководитель Moscow Free Tour и Petersburg Free Tour. Он поможет составить авторские маршруты, а также научит ярко подавать информацию и взаимодействовать с аудиторией.

Выпускники школы смогут разрабатывать собственные туристические маршруты и проводить действительно интересные и небанальные экскурсии для горожан и туристов Тулы.