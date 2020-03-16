Не смогли купить антисептики и маски? Расскажем, как сделать их в домашних условиях

Несколько способов сделать в домашних условиях два востребованных на сегодняшний день продукта.

Читатели сообщают Myslo, что не могут купить в аптеках медицинские маски и антисептические средства.

Масок действительно не хватает в аптеках (об этом Myslo писал здесь). На «Авито» они есть в изобилии, но — только оптом, к примеру, от 500 штук, и по предоплате 50%.

Антисептические средства также в дефиците. На «Озоне» их вообще нет в наличии. Ни самых дорогих, ни самых дешевых.

Но не отчаивайтесь. И то, и другое можно сделать самим. Рассказываем, как.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации, как в домашних условиях можно приготовить самодельный антисептик.



Чтобы приготовить 1 литр антисептика вам потребуется:

Около 850 мл этилового или 750 мл изопропилового спирта;

Около 40 мл перекиси водорода;

Около 15 мл глицерина;

Около 100 мл дистиллированной или кипяченой воды.

Все перемешать и хранить в герметичной емкости. Такое количество антисептика можно расфасовать в емкости меньшего объема для удобного использования.

В сети также есть один из простых вариантов приготовления антисептика в домашних условиях. В его состав входит лишь два ингредиента: медицинский спирт и гель алоэ вера. Для приготовления такого «домашнего антисептика» нужно взять 160 мл медицинского спирта 99% или хотя бы 70% и 80 г геля алоэ вера.

Можно также в такой раствор добавить несколько капель эфирных масел или жидкий витамин Е — первое для запаха, второе — для кожи.

Также можно использовать препараты на основе хлоргексидина. Правда, такие средства не столь эффективны и их нельзя применять детям и людям с аллергической реакцией.

Как сделать медицинскую маску дома

Наверняка многие из нас на уроках ОБЖ мы мастерили ватно-марлевые повязки. И сейчас в это непростое время этот навык очень пригодится! Но для тех, кто не помнит, как сделать такую маску или ее ни разу не мастерил, у нас есть несколько способов.

Для самодельной ватно-марлевой повязки вам понадобится: марля или широкие бинты, вата, нитка, иголка, линейка, ножницы.

Нужно отрезать марлю размером 100 см на 50 см. Слой ваты 20 см на 30 см. Раскатайте вату в блин — так, чтобы слой не был слишком плотным — вата не должна мешать дыханию. Положите вату на марлю. В два раза сложите марлю. Вата окажется внутри. Прошейте маску по краям, чтобы вата не лезла в стороны. Сделайте завязки для маски: разрежьте марлю с двух противоположных сторон на длину 30−35 см как показано на картинке.

Есть способ и проще. Для маски также понадобится взять марлю 90х60 см, вату 15х15 см и толщиной не более 1 см. Вату аккуратно поместить в центр марлевой «конструкции» и завернуть ее в три раза. Концы марли разрезать так, чтобы образовалось две пары завязок.

Если нет ваты, то можно сделать просто марлевую повязку. Для ее изготовления потребуется только марля или широкие бинты, ножницы, иголка, нитка, линейка. Надо сложить марлю в 4 или 8 слоев, так чтобы получился прямоугольник размером где-то 12 на 20 см. Края лучше завернуть внутрь. По углам пришиваются завязки. Можно свернуть ленточки из бинта и завязывать маску на затылке, а можно взять шнуровую резинку и сделать крепления за уши.