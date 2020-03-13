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Детский омбудсмен Наталия Зыкова прокомментировала скандал с общественником

Детский омбудсмен Наталия Зыкова прокомментировала скандал с общественником

По её словам, молодой человек не является штатным помощником уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова отреагировала на скандал с общественником Николаем Евтушенко, которого пользователи соцсетей обвинили в приставаниях к школьницам в социальных сетях.

«Хочу пояснить, что Николай Евтушенко не числится в штате помощника уполномоченных по правам ребенка и по правам человека в Тульской области, – отметила Наталия Алексеевна. – Обстоятельства, изложенные в сообщении в соцсетях, должны стать предметом проверки правоохранительных органов, которые обладают полномочиями на проведение расследования и оценки на предмет наличия признаков состава преступления или правонарушения.

Вместе с тем, хотелось бы обратиться к родителям несовершеннолетних и самим подросткам с просьбой быть предельно внимательными и острожными в общении в социальных сетях. Родителям следует напомнить детям, что ни в коем случае нельзя оставлять в открытом доступе номер своего телефона и домашний адрес, а также другие данные, по которым его можно найти.

Выработайте с ребёнком правила безопасности: принимать запросы на добавление в друзья только от тех, кого они знают лично или по рекомендации тех, кого знают лично. Или – сделать страницу доступной только для друзей. В случае возникновения ситуаций нарушающих ваши права или права ваших детей следует немедленно обращаться в правоохранительные органы или к уполномоченному по правам ребёнка».

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вчера, в 20:20 −4
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