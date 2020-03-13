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В Тульской области пропал 20-летний парень

В Тульской области пропал 20-летний парень

Максим Рябчук ушёл из дома 10 марта и не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Поиск 71» просят жителей региона помочь в поисках 20-летнего Максима Рябчука, который пропал 10 марта. Молодой человек может находиться в Кимовске или Новомосковске.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые. Одежда: темно-синяя зимняя куртка с оранжевыми вставками изнутри, светло-синие джинсы, зимние кроссовки. При себе имел рюкзак.

Если у вас есть информация о пропавшем, звоните 8(902)900-26-15 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:48 +1
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Тульская областьНовомосковскКимовск

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