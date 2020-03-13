Помощника тульского уполномоченного по правам ребенка обвиняют в приставании к школьницам

Фото: соцсети.

Накануне в социальной сети была опубликована переписка двух несовершеннолетних девушек и 21-летнего молодого человека. Судя по аватарке и комментариям на его личной страничке, последний до настоящего времени был помощником уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.

Одну из собеседниц фигурант переписки уговаривает «снять ему напряжение», а также грозится «отшлепать членом по попке». Вторую пытается пригласить съездить с ним в санаторий в Алексинский район. Третью предлагает накормить.

Стоит отметить, что как минимум одна из девушек почему-то продолжала диалог с молодым человеком, при этом имея возможность не отвечать ему или вовсе заблокировать его контакт.

Через некоторое время на страничке молодого человека было размещено сообщение, в котором он утверждает, что его профиль в ВК якобы был взломан:

«Дорогие друзья!

В начале марта (возможно, в феврале) моя страница была взломана, к сожалению, злоумышленники не проявляли особую активность, и выявить их я не смог!

Сегодня ВКонтакте появился пост, в котором я выставлен абсолютно аморальной личностью.

Я приношу свои искренние извинения тем, кого это могло хоть в какой бы то ни было части или форме затронуть! В подобной ситуации нельзя винить абсолютно никого, кроме меня.

Но здесь, как и в любой другой ситуации, есть 2 стороны медали — к сожалению, я вовремя не отреагировал на то, что мне ещё с начала марта сообщали некоторые мои друзья и знакомые — части из них приходили сообщения о том, что мне нужны деньги в долг и тому подобное.

Подобная ситуация случилась и в этот раз, однако она оказалась для меня гораздо более негативной с моральной точки зрения.

Я дорожу своей репутацией, в полной мере готов взять всю вину на себя и принести извинения всем оскорбленным, а также усилить бдительность за безопасностью личных страниц в соцсетях!»

Однако переписка с девушками, судя по скринам, велась не только в ВКонтакте, но и в директе инстаграм. Получается, взломали две соцсети одновременно?

Однако один из знакомых молодого человека опубликовал свою переписку с ним, в которой тот просит удалить информацию из социальной сети, признав, что были «некоторые нюансы», и предлагает урегулировать ситуацию вне публичного пространства.

На происходящее отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова: