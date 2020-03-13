новости
новости
Регистрация
Помощника тульского уполномоченного по правам ребенка обвиняют в приставании к школьницам
Фото: соцсети.

Помощника тульского уполномоченного по правам ребенка обвиняют в приставании к школьницам

В социальной сети опубликовали его переписку с несовершеннолетними девушками.

Накануне в социальной сети была опубликована переписка двух несовершеннолетних девушек и 21-летнего молодого человека. Судя по аватарке и комментариям на его личной страничке, последний до настоящего времени был помощником уполномоченного по правам ребенка в Тульской области.
 
Одну из собеседниц фигурант переписки уговаривает «снять ему напряжение», а также грозится «отшлепать членом по попке». Вторую пытается пригласить съездить с ним в санаторий в Алексинский район. Третью предлагает накормить.
 
Стоит отметить, что как минимум одна из девушек почему-то продолжала диалог с молодым человеком, при этом имея возможность не отвечать ему или вовсе заблокировать его контакт.
 
Через некоторое время на страничке молодого человека было размещено сообщение, в котором он утверждает, что его профиль в ВК якобы был взломан:
 
«Дорогие друзья!
В начале марта (возможно, в феврале) моя страница была взломана, к сожалению, злоумышленники не проявляли особую активность, и выявить их я не смог!
Сегодня ВКонтакте появился пост, в котором я выставлен абсолютно аморальной личностью.
Я приношу свои искренние извинения тем, кого это могло хоть в какой бы то ни было части или форме затронуть! В подобной ситуации нельзя винить абсолютно никого, кроме меня.
Но здесь, как и в любой другой ситуации, есть 2 стороны медали — к сожалению, я вовремя не отреагировал на то, что мне ещё с начала марта сообщали некоторые мои друзья и знакомые — части из них приходили сообщения о том, что мне нужны деньги в долг и тому подобное.
Подобная ситуация случилась и в этот раз, однако она оказалась для меня гораздо более негативной с моральной точки зрения.
Я дорожу своей репутацией, в полной мере готов взять всю вину на себя и принести извинения всем оскорбленным, а также усилить бдительность за безопасностью личных страниц в соцсетях!»
 
Однако переписка с девушками, судя по скринам, велась не только в ВКонтакте, но и в директе инстаграм. Получается, взломали две соцсети одновременно? 
 
Однако один из знакомых молодого человека опубликовал свою переписку с ним, в которой тот просит удалить информацию из социальной сети, признав, что были «некоторые нюансы», и предлагает урегулировать ситуацию вне публичного пространства. 
 
На происходящее отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова:
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +5
Другие статьи по темам
Событие
соцсетидомогательтвохаррасмент
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле по пр. Ленина ограничат движение
В Туле по пр. Ленина ограничат движение
На выходных арктическое вторжение принесет в Тулу морозы и снег
На выходных арктическое вторжение принесет в Тулу морозы и снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.