новости
новости
Регистрация
В Туле продолжается восстановление Павшинского моста

В Туле продолжается восстановление Павшинского моста

Сегодня, 13 марта заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов проверил ход работ по восстановлению Павшинского моста.

Всего на территории Тулы расположены 32 моста. И для поддержания этих сооружений в надлежащем состоянии в городе сформировали специализированную мобильную бригаду, которая начала работу в ноябре прошлого года. Рабочие обследовали  все мосты и составили план работ на каждом конкретном участке.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал, что на некоторых мостах уже восстанавливают деформационные швы, системы водоотведения и откосы.

Дмитрий Борисов

- Мы проводим на Павшинском мосту работы по ремонту арматурного каркаса и восстановлению защитного слоя бетона. После всех запланированных работ на Павшинском путепроводе на очереди Чулковский мост, Московский путепровод, и железнодорожный путепровод на Щекинском шоссе.

Как рассказал Дмитрий Борисов, управление в этом году будет проводить работы на каждом мосту, но на самых проблемных участках ремонт и восстановление продлится до следующего года.

Заместитель директора Центра организации дорожно-транспортной деятельности Тулы Сергей Медведев отметил, что на Павшинском мосту ведется серьезная работа по восстановлению основания путепровода.

Сергей Медведев

- Здесь было частично разрушено бетонное защитное покрытие, его будут восстанавливать. Кроме того, бригада удалит деревья и кустарники, которые проросли за долгое время и разрушают защитный бетонный слой.

По словам Сергея Медведева, подобные работы проведут и на других мостах. На особо сложных участках восстановят деформационные швы, дренажную систему и заасфальтируют дорожное покрытие.

Галерея
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 1
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 2
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 3
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 4
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 5
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 6
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 7
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 8
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 9
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 10
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 11
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 12
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 13
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 14
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 15
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 16
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 17
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 18
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 19
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 20
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 21
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 22
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 23
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 24
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 25
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 26
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 27
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 28
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 29
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 30
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 31
Павшинский мост: реокнструкция, Фото: 32
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаПавшинский мост
Прочее
реконструкция моставосстановление моста

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Детский омбудсмен Наталия Зыкова прокомментировала скандал с общественником
Детский омбудсмен Наталия Зыкова прокомментировала скандал с общественником
Более 130 жителей Тульской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
Более 130 жителей Тульской области находятся под наблюдением из-за коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.