В Туле продолжается восстановление Павшинского моста

Сегодня, 13 марта заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов проверил ход работ по восстановлению Павшинского моста.

Всего на территории Тулы расположены 32 моста. И для поддержания этих сооружений в надлежащем состоянии в городе сформировали специализированную мобильную бригаду, которая начала работу в ноябре прошлого года. Рабочие обследовали все мосты и составили план работ на каждом конкретном участке.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал, что на некоторых мостах уже восстанавливают деформационные швы, системы водоотведения и откосы.

Дмитрий Борисов - Мы проводим на Павшинском мосту работы по ремонту арматурного каркаса и восстановлению защитного слоя бетона. После всех запланированных работ на Павшинском путепроводе на очереди Чулковский мост, Московский путепровод, и железнодорожный путепровод на Щекинском шоссе.

Как рассказал Дмитрий Борисов, управление в этом году будет проводить работы на каждом мосту, но на самых проблемных участках ремонт и восстановление продлится до следующего года.

Заместитель директора Центра организации дорожно-транспортной деятельности Тулы Сергей Медведев отметил, что на Павшинском мосту ведется серьезная работа по восстановлению основания путепровода.

Сергей Медведев - Здесь было частично разрушено бетонное защитное покрытие, его будут восстанавливать. Кроме того, бригада удалит деревья и кустарники, которые проросли за долгое время и разрушают защитный бетонный слой.

По словам Сергея Медведева, подобные работы проведут и на других мостах. На особо сложных участках восстановят деформационные швы, дренажную систему и заасфальтируют дорожное покрытие.