Более 130 жителей Тульской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

Случаев заболевания в регионе пока не зарегистрировано.

Губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тульской области. Основным вопросом стала эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ.

Глава региона отметил, что в Тульской области создана оперативная группа по предупреждению распространения инфекции. Её возглавляет председатель областного правительства Валерий Шерин. По его словам, под наблюдением находятся 132 человека, анализы у всех отрицательные. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе на данный момент не зарегистрировано.

Работодателям рекомендовано организовать мониторинг состояния здоровья работников. При нахождении на рабочих местах сотрудников с повышенной температурой, следует отправить таких работников домой с дальнейшим медицинским наблюдением, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Тулякам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, следует сообщать об этом по телефону горячей линии областного минздрава: 8(910)-701-03-03. Также им придётся пройти двухнедельный карантин с получением листка нетрудоспособности.