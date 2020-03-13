новости
новости
Регистрация
Более 130 жителей Тульской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

Более 130 жителей Тульской области находятся под наблюдением из-за коронавируса

Случаев заболевания в регионе пока не зарегистрировано.

Губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тульской области. Основным вопросом стала эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ.

Глава региона отметил, что в Тульской области создана оперативная группа по предупреждению распространения инфекции. Её возглавляет председатель областного правительства Валерий Шерин. По его словам, под наблюдением находятся 132 человека, анализы у всех отрицательные. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе на данный момент не зарегистрировано.

Работодателям рекомендовано организовать мониторинг состояния здоровья работников. При нахождении на рабочих местах сотрудников с повышенной температурой, следует отправить таких работников домой с дальнейшим медицинским наблюдением, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Тулякам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, следует сообщать об этом по телефону горячей линии областного минздрава: 8(910)-701-03-03. Также им придётся пройти двухнедельный карантин с получением листка нетрудоспособности.

Сюжет: Коронавирус из Китая
Тульский минздрав закупит экспресс-тесты для выявления коронавируса
Жизнь Тулы и области
Тульский минздрав закупит экспресс-тесты для выявления коронавируса
вчера, в 22:19, 25 659 0
Разъяснение Минздрава по коронавирусу: как будут наказывать нарушителей карантина
Мир
Разъяснение Минздрава по коронавирусу: как будут наказывать нарушителей карантина
вчера, в 16:18, 128 1934 0
В Тульской области 108 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 108 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
11 марта, в 17:07, 70 5346 3
Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
Жизнь Тулы и области
Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
10 марта, в 15:26, 141 5451 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийправительство Тульской областипрофилактика гриппа и ОРВИкоронавирус
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продолжается восстановление Павшинского моста
В Туле продолжается восстановление Павшинского моста
В Туле велосипедист от злости разбил окно в автобусе
В Туле велосипедист от злости разбил окно в автобусе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.