На выходных арктическое вторжение принесет в Тулу морозы и снег
Вот так новости!
Аномальное мартовское тепло в России сменится морозами и снегом. По сообщению погодного центра «Фобос», это случится из-за арктического вторжения.
Сообщается, что за выходные похолодание охватит большую часть Русской равнины. В Тульской области в субботу, 14 марта, дневная температура установится в районе +7°С, а уже в ночь на воскресенье ожидается -6°С.
15 марта в регионе будет -2°С, возможен снег.
В ночь на понедельник и вовсе ожидается -8°С!
Затем в Тульскую область придет потепление. По ночам еще будут держаться отрицательные значения, а вот в дневные часы воздух прогреется до +8°С.
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