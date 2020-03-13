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На выходных арктическое вторжение принесет в Тулу морозы и снег

На выходных арктическое вторжение принесет в Тулу морозы и снег

Вот так новости!

Аномальное мартовское тепло в России сменится морозами и снегом. По сообщению погодного центра «Фобос», это случится из-за арктического вторжения.

Сообщается, что за выходные похолодание охватит большую часть Русской равнины. В Тульской области в субботу, 14 марта, дневная температура установится в районе +7°С, а уже в ночь на воскресенье ожидается -6°С.

15 марта в регионе будет -2°С, возможен снег.

В ночь на понедельник и вовсе ожидается -8°С!

Затем в Тульскую область придет потепление. По ночам еще будут держаться отрицательные значения, а вот в дневные часы воздух прогреется до +8°С.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:13 +8
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