Как модернизируют водоснабжение в Тульской области

1,2 млрд рублей получит из федерального бюджета Тульская область на программу «Чистая вода» до 2024 года. Фото из архива Myslo.

В 2019 году в Тульской области началась активная работа по программе «Чистая вода Тульской области», которая входит в федеральную программу «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Вопрос водоснабжения и качества воды всегда был острым в регионе — наша вода имеет повышенные показатели по жесткости и содержанию железа.

Впервые по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Тульской области системно подошли к вопросу модернизации системы водоснабжения. По словам главы региона, проводимые работы — не просто латание дыр и аварийных участков, а задел на годы вперед для повышения доступности и качества воды для жителей.

На программу «Чистая вода» в 2019 году было израсходовано

232 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 15,76 млн руб., бюджета Тульской области — 173,5 млн руб., муниципальных бюджетов — 42,8 млн руб.

На 2020 год из областного бюджета выделено 250 млн руб., из федерального — 95,5 млн руб.

Общее финансирование программы 2019−2024 гг. из всех бюджетов составит почти 2 млрд руб., в том числе из федерального — 1,2 млрд рублей.

Олег Дючков — По результатам выполнения программы доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, будет увеличена почти на 4% и вырастет до 93,7%. Доля городского населения, получающего воду хорошего качества, составит 99%.

В 2019 году по региональной программе в 18 муниципальных образованиях построено и реконструировано 76 объектов водоснабжения в 44 населенных пунктах, в которых проживает 168 тысяч человек. Отремонтировано и заменено 123 км водопровода, 14 артезианских скважин и 6 насосных станций.

Например, в Узловой построен новый водовод для централизованного водоснабжения улиц Братской, Межевой, Садовой и прилегающих к ним переулков. Новый водовод позволил подключиться к системе более 2000 жителей.

В поселке Грицовский Веневского района в 2019 году началась реконструкция 7,1 км водопроводных сетей. В этом году работы продолжаются, запланировано строительство станции обезжелезивания и очистки воды, на что выделено около 31 млн рублей из федерального бюджета. Такие меры позволят бесперебойно снабжать качественной питьевой водой 5500 жителей.

На модернизацию центрального магистрального водопровода в Богородицком районе по программе «Чистая вода» в 2019 году выделено 20 млн рублей, отремонтировано 5,7 км трубопровода. А в 2020 году из областного бюджета выделено 15 млн рублей на проведение строительно-монтажных работ на станции обезжелезивания Васильевского водозабора. В результате значительно улучшится качество воды.

В 2019 году новые сети водоснабжения по программе «Чистая вода Тульской области» получили 174 жителя деревни Брусяновка Киреевского района. На протяжении нескольких десятков лет из-за ветхости труб вода в их дома подавалась с низким давлением или совсем не доходила. На 9 млн рублей из регионального бюджета переложено 3,65 км водопроводных сетей, установлено 5 пожарных гидрантов, 17 железобетонных колодцев, 8 задвижек — для отключения отдельных участков сети и улиц при проведении ремонтных работ. Вместо деревянного павильона над артезианской скважиной построен кирпичный, заменены насосы, установлена новая водонапорная башня.

Жительница Брусяновки Валентина Ивановна Рослякова:

Валентина Рослякова — Раньше в нашей деревне стояла старая башня. Она практически не работала, были серьезные проблемы с водой, иногда воды не было вовсе. Мы даже между собой конфликтовали в деревне — то одни водой пользуются, другим не хватает, то наоборот. Из-за порывов старых труб — их проложили в 70-х годах прошлого века — много воды утекало мимо. А после порывов из кранов шла грязная вода. Мы жаловались, несколько лет назад собирали деньги на проект ремонта водонапорки. И вот наконец свершилось: нам заменили трубы и установили новую башню. Помогли наша администрация и правительство.

В прошлом году приступили к модернизации системы водоснабжения населенных пунктов в Большой Туле — было переложено 9 км водопроводных сетей в Барсуках, Ленинском и Новомедвенском.

И, самое главное, началась реконструкция системы водоснабжения Пролетарского округа Тулы на самых аварийных участках железобетонного Медвенско-Осетровского водовода. Работы идут по программе «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России» Минстроя России.

Генеральный директор компании:

Николай Афанасьев — Наша компания «Внешстрой» выиграла конкурс на проведение этих работ. Совместно с правительством Тульской области мы проделали огромную подготовительную работу — подготовили проектную документацию, провели топографические и гидрогеологические исследования, ценовую экспертизу проекта.

Совместно с правительством Тульской области были решены и сложные вопросы согласования проекта со смежниками. Аварийный водовод проходит в непосредственной близости с автодорогой Калуга — Рязань и нефтепроводом.

– Нам предстоит заменить 10 км водовода диаметром 900 мм. Техника вышла на площадку 4 декабря 2019 года. Самые аварийные участки мы уже переложили: в декабре – 1,2 км, в январе – 1,2 км, в феврале – 1,1 км, – рассказывает Николай Афанасьев. – Из-за утечек воды местность вокруг заболочена. Старый водовод уложен на глубине всего 70-80 см, а новый мы укладываем на 2-метровую глубину. Экскаваторщикам приходится работать ювелирно. Применяем новые нестандартные технические решения, например горизонтальное бурение и продавливание. Идем с небольшим опережением графика и планируем закончить работы в сентябре, хотя по контракту должны в декабре.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Туле сформирован 3-летний план по замене магистральных сетей водоснабжения. Будет заменено 28,1 км магистральных водоводов до 2022 года.

На 2020 и 2021 годы в бюджете Тулы и в бюджете региона на замену магистральных водоводов в городе предусмотрено по 100 млн рублей ежегодно.

В 2020 году по программе «Чистая вода Тульской области» будет модернизировано 40 объектов в 28 населенных пунктах 14 муниципальных образований на общую сумму 215,5 млн руб. Наиболее масштабные работы запланированы в селах Шилово Ефремовского района, Новопокровское Богородицкого района и в деревне Старая Колпна Щекинского района.

Во время «Прямой линии», 2019 г.:

Владимир Путин — Главам регионов и муниципалитетов надо активно включаться в федеральные программы по обеспечению людей качественной водой. Нужно пользоваться современными методами очистки воды. Наши крупные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, разработали для этого эффективные технологии.