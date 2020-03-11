Давайте спасем дом, в котором жил Вересаев!

Тула, ул. Октябрьская, 32. Сейчас так выглядит дом, в котором в 1901 году жил В. В. Вересаев.

В редакцию написал Виктор Устинов из Тулы:

– Я часто хожу по улицам областного центра и не могу смотреть на то, как разрушается дом на ул. Октябрьской, 32. Это объект культурного наследия. В этом доме в 1901 году жил писатель Викентий Викентьевич Вересаев, высланный в Тулу под надзор полиции. Об этом сообщает даже табличка на фасаде.

Но сейчас это здание почти разрушилось, по нему пошли огромные трещины, а сзади дома вообще обвалилась стена. Мало того, что это выглядит неэстетично, так такое здание в городе еще и опасно. Оно может упасть на прохожих, и тогда беды не миновать.

Разве нам не сообщают постоянно о том, что мы должны беречь наше культурное и историческое наследие? А здесь такое отношение к зданию в центре города.

Мы, жители Тулы, хотим сохранить здание, хотим, чтобы оно было приведено в порядок. Пожалуйста, обратите на него внимание! Мы не должны так обращаться с нашей историей!



Вид со двора. Туляки просят власти обеспечить безопасность пешеходов и привести в порядок историческое здание.