новости
новости
Регистрация
Давайте спасем дом, в котором жил Вересаев!
Тула, ул. Октябрьская, 32. Сейчас так выглядит дом, в котором в 1901 году жил В. В. Вересаев.

Давайте спасем дом, в котором жил Вересаев!

Письмо нашего читателя.

В редакцию написал Виктор Устинов из Тулы:

– Я часто хожу по улицам областного центра и не могу смотреть на то, как разрушается дом на ул. Октябрьской, 32. Это объект культурного наследия. В этом доме в 1901 году жил писатель Викентий Викентьевич Вересаев, высланный в Тулу под надзор полиции. Об этом сообщает даже табличка на фасаде.

Но сейчас это здание почти разрушилось, по нему пошли огромные трещины, а сзади дома вообще обвалилась стена. Мало того, что это выглядит неэстетично, так такое здание в городе еще и опасно. Оно может упасть на прохожих, и тогда беды не миновать.

Разве нам не сообщают постоянно о том, что мы должны беречь наше культурное и историческое наследие? А здесь такое отношение к зданию в центре города.

Мы, жители Тулы, хотим сохранить здание, хотим, чтобы оно было приведено в порядок. Пожалуйста, обратите на него внимание! Мы не должны так обращаться с нашей историей!


Вид со двора. Туляки просят власти обеспечить безопасность пешеходов и привести в порядок историческое здание.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:10 +9
Другие статьи по темам
Место
ТулаДом Вересаева

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео
В Щекино неадекватный мужчина разгромил витрины в аптеке: видео
Как модернизируют водоснабжение в Тульской области
Как модернизируют водоснабжение в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.