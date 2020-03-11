Госдума приняла закон о поправке в Конституцию РФ

Фото: duma.gov.ru.

В среду, 11 марта, на пленарном заседании депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении проект закона РФ о поправке в Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Поправки по большей части готовила специальная рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели и эксперты. Мнения собирались во всех регионах.

Значительную часть инициатив, предварительно подробно обсудив изменения с членами рабочей группы, внес президент Владимир Путин.

Закон наполняет конкретным содержанием понятие социального государства. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, обязательны индексация пенсий, пособий и других соцвыплат.

Думы РФ. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — цитирует текст закона пресс-служба Государственной

На уровне Конституции Российская Федерация также объявляется правопреемницей Советского Союза, а одна из поправок фиксирует статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Вводится положение и о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

А дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

По предложению заместителя председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентины Терешковой приняты изменения, в соответствии с которыми действующий президент вновь сможет участвовать в выборах главы государства.

«Возможность, которая предоставлена Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании срока полномочий, избираться, однозначно принесет больше стабильности», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 10 марта, поправку поддержал, но при условии, что Конституционный суд признает ее не противоречащей Основному закону.

После Госдумы поправки должен одобрить Совет Федерации, а потом 2/3 региональных заксобраний. Затем глава государства может подписать и опубликовать поправки.

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