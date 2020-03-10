В Тульской области обнаружены новые точки концентрации ДТП

Одна находится в центре Тулы, другая – в области.

В регионе на основе статистических данных в январе и феврале сотрудники ГИБДД выявили два аварийно опасных места.

Одно находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого в Туле. За два месяца на участке произошло три аварии.

Другое место концентрации ДТП – на 21-м километре автодороги Тула – Новомосковск. Недалеко от Стахановского поселка с начала года произошло три происшествия с участием пешеходов.

Как заявляют в Госавтоинспекции, основными причинами ДТП остаются несоблюдение очередности проезда, выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора и переход проезжей части дороги в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями владельцев автодорог проводят совместные рейды, чтобы найти недостатки в состоянии дорожной сети, способствовать их устранению и профилактике появления новых аварийно опасных мест.