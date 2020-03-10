Фото из профиля @novikova_standup.
В Туле состоится стендап-шоу от звёзд телеканала ТНТ
Концерт пройдет 27 марта в ресторане «Пряности и Радости». Начало в 20.00.
На сцене выступят полюбившиеся многим комики:
- Андрей Цеховский — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «Вечерний Ургант»,
- Артур Чапарян — участник «Вечерний Ургант», шоу Stand Up на ТНТ,
- Елена Новикова — победитель шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, резидент шоу Stand UP на ТНТ.
Билеты на шоу Stand UP (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: 10.00−19.00
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