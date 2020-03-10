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В Туле состоится стендап-шоу от звёзд телеканала ТНТ
Фото из профиля @novikova_standup.

В Туле состоится стендап-шоу от звёзд телеканала ТНТ

Концерт пройдет 27 марта в ресторане «Пряности и Радости». Начало в 20.00.

На сцене выступят полюбившиеся многим комики:

  • Андрей Цеховский — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «Вечерний Ургант»,
  • Артур Чапарян — участник «Вечерний Ургант», шоу Stand Up на ТНТ,
  • Елена Новикова — победитель шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, резидент шоу Stand UP на ТНТ.

Билеты на шоу Stand UP (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

 

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вчера, в 16:47 −2
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