Фото из профиля @novikova_standup.

В Туле состоится стендап-шоу от звёзд телеканала ТНТ

Концерт пройдет 27 марта в ресторане «Пряности и Радости». Начало в 20.00.

На сцене выступят полюбившиеся многим комики: Андрей Цеховский — участник шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, «Вечерний Ургант»,

Артур Чапарян — участник «Вечерний Ургант», шоу Stand Up на ТНТ,

Елена Новикова — победитель шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, резидент шоу Stand UP на ТНТ. Билеты на шоу Stand UP (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы. Вы можете приобрести их онлайн: Купить билет Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис» Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы» Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: 10.00−19.00