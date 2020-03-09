Метеопредупреждение: на Тулу опускается туман
Об этом МЧС предупреждает туляков.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа 9 марта 2020 года с сохранением в первой половине дня на территории Тульской области местами ожидается туман видимостью 200−500 м, местами 100 м.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.
Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.
Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут вашему автомобилю стать заметнее для других участников дорожного движения.
При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства, у которых не горят габаритные огни.
В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.
Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:
- снизьте скорость движения;
- будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
- не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
- двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».