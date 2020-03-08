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Погода в Туле 9 марта: небольшой дождь и до +11
Image by dima_goroziya from Pixabay

Погода в Туле 9 марта: небольшой дождь и до +11

По информации синоптиков, будет облачно/

9 марта на территории Тульской области ожидается облачная погода и местами небольшой дождь. Об этом сообщает МЧС региона, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Ветер восточной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5ºС, днем +6…+11ºС. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

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Автор: Сергей Стариков
9 марта, в 08:07 +10
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