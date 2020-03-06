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В Туле на пр. Ленина сносят здание бывшего детского сада
Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле на пр. Ленина сносят здание бывшего детского сада

Позднее там планируют возвести новый – на 100 мест.

В Туле на проспекте Ленина, 58-б сносят здание бывшего детского сада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в работе задействованы пять единиц техники и 10 рабочих.

Напомним, что ранее тулячка пожаловалась губернатору Алексею Дюмину, что в здании заброшенного детсада постоянно собираются подростки и незаконно живут люди.

Глава администрации Дмитрий Миляев тогда рассказал, что детсад снесут, а на его месте планируют построить новый — на 100 мест.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:03 +1
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