В Туле на пр. Ленина сносят здание бывшего детского сада

Фото пресс-службы «Арсенала».

Позднее там планируют возвести новый – на 100 мест.

В Туле на проспекте Ленина, 58-б сносят здание бывшего детского сада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в работе задействованы пять единиц техники и 10 рабочих.

Напомним, что ранее тулячка пожаловалась губернатору Алексею Дюмину, что в здании заброшенного детсада постоянно собираются подростки и незаконно живут люди.

Глава администрации Дмитрий Миляев тогда рассказал, что детсад снесут, а на его месте планируют построить новый — на 100 мест.