Фото пресс-службы «Арсенала».
В Туле на пр. Ленина сносят здание бывшего детского сада
Позднее там планируют возвести новый – на 100 мест.
В Туле на проспекте Ленина, 58-б сносят здание бывшего детского сада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в работе задействованы пять единиц техники и 10 рабочих.
Напомним, что ранее тулячка пожаловалась губернатору Алексею Дюмину, что в здании заброшенного детсада постоянно собираются подростки и незаконно живут люди.
Глава администрации Дмитрий Миляев тогда рассказал, что детсад снесут, а на его месте планируют построить новый — на 100 мест.
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