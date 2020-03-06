Тульские судебные приставы выдворили 68 нелегалов

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В Тульской области на минувшей неделе судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворили семь жителей ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда в РФ либо режим пребывания.

По информации пресс-службы УФССП России по Тульской области, всего с начала 2020 года судебные приставы проводили до пограничного контроля в аэропорту 68 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Украины.