Фото из архива Myslo.
Тульские судебные приставы выдворили 68 нелегалов
Такую статистику приводит УФССП за два месяца.
В Тульской области на минувшей неделе судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выдворили семь жителей ближнего зарубежья, нарушивших правила въезда в РФ либо режим пребывания.
По информации пресс-службы УФССП России по Тульской области, всего с начала 2020 года судебные приставы проводили до пограничного контроля в аэропорту 68 нелегальных мигрантов, среди которых граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Украины.
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