На пр. Ленина в Туле снесут заброшенный детский сад

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Накануне на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. Так, тулячка обозначила два вопроса по благоустройству: по ее словам, во дворе ее дома не убирают мусор, а рядом, по адресу пр. Ленина, 58, находится заброшенный детский сад, в котором собираются подростки и незаконно живут люди. Кроме того, женщина попросила отремонтировать подземный пешеходный переход на ул. Каминского.

«Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что с жителями проведена встреча. Прилегающую территорию к дому обслуживает УК «21 Век». На момент проведения встречи она находилась в удовлетворительном состоянии. Дмитрий Миляев доложил, что на месте проведенных работ по ремонту тепловых сетей благоустройство территории будет восстановлено», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Также глава городской администрации отметил, что в октябре территорию бывшего детсада огородили новым забором из профлиста. По его словам, чтобы не допустить проникновения посторонних в здание, там регулярно проводятся рейды.

Миляев подчеркнул, что в этом районе детский сад необходим, но существующее здание для него непригодно. До 1 марта 2020 года планируется произвести его снос и одновременно приступить к разработке ПСД на строительство нового детского сада на 100 мест.

Что касается подземного перехода на ул. Каминского — текущий ремонт ступеней выполнят до конца 2019 года. Помимо этого все подземные переходы города до конца года будут оборудованы подъемными устройствами для маломобильных групп населения. На следующий год стоит задача полномасштабно отремонтировать все подземные переходы.

Алексей Дюмин обратил внимание Дмитрия Миляева на то, что вопрос сноса здания бывшего детсада неоднократно обсуждался и ранее. Губернатор подчеркнул, что работу по строительству нового детсада необходимо начинать уже сейчас.

Алексей Дюмин также попросил заместителя начальника УМВД по Тульской области Романа Корсакова усилить контроль за порядком на этой территории.